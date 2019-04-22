"Низко кланяюсь": беглый экс-президент Янукович отличился несуразным поздравлением Зеленскому

Янукович в своем поздравлении снова заговорил о "братоубийственной войне" на Донбассе.

Экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы государства, второй тур которых состоялся 21 апреля.

Обращение Януковича распространил для СМИ его пресс-секретарь Юрий Кирасир, передает "ТАСС".

Янукович в своем поздравлении отметил, что украинцы доверили Зеленскому "этот пост в тяжелейший для страны момент истории".

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"Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее. Братоубийственная война на моем родном Донбассе каждый день уносит жизни украинцев и уничтожает когда-то процветающий край", - пишет Янукович.

При этом всю вину он возлагает на ныне действующего президента Петра Порошенко. "Вина за эти чудовищные страдания лежит на Петре Порошенко и его соратниках, которые все эти годы проводили политику ненависти и насилия. Избиратели уже вынесли им однозначный приговор голосованием. А история наверняка вынесет свой, более жесткий", - подчеркнул Янукович.

Экс-президент отметил, что сейчас перед Зеленским стоят нелегкие задачи.

"Главные - принести нашей стране мир, объединить и примирить украинский народ. Восстановить законность и справедливость. Улучшить благосостояние украинцев. Заменить страх и уныние в душах людей на надежду и веру в лучшее, нести людям то, что объединяет, а не разделяет", - заявил Янукович.

Бывший президент, говорится в обращении, "низко кланяется" "мудрому украинскому народу, который не дал себя обмануть, не поддался на провокации и ложь, а сделал осознанный выбор". "Украинцы доверились вам и надеются на то, что вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их", - призвал Янукович.

Как сообщал УНИАН, ЦИК обработала более 94% электронных протоколов: у Зеленского - 73,19%, у Порошенко - 24,48% голосов.