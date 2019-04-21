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В Австралии закончилось голосование во втором туре выборов президента Украины: пришли 99 человек (фото)

15:04, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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В Австралии закончилось голосование на выборах президента Украины / фото Посольство Австралии в Украине

В Австралии закончилось голосование во втором туре президентских выборов. На единственный в стране участок пришли 99 человек — это на 26 граждан меньше, чем в первом туре.

Об этом Громадському сообщили в посольстве Украины в Австралии.

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«У нас проголосовали 99 человек. Считаем», — указали в посольстве.

Единственный участок в Австралии расположен в Канберре, голосование на нем началось еще в 23 часа 20 апреля по киевскому времени.

В первом туре на участке в Австралии проголосовало 125 избирателей.

Украинцы голосуют на выборах в Канберре / фото Посольство Австралии в Украине

21 апреля украинцы во втором туре голосуют за президента Украины — выбирают между комиком Владимиром Зеленским (выдвинутым партией «Слуга народа») и действующим президентом Петром Порошенко (самовыдвиженец).

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Теги: #Австралия#выборы президента Украины 2019#второй тур президентских выборов