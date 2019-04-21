Под Одессой в психиатрической больнице наблюдатели зафиксировали принудительное голосование

В пригороде Одессы на избирательном участке, размещенном в психиатрической больнице, зафиксирован факт принудительного голосования.

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Об этом сообщили в Гражданской сети ОПОРА. Как отмечается, в селе Александровка на специальном избирательном участке №510523, который находится в коммунальном учреждении «Одесская областная психиатрическая больница №2», зафиксированы признаки принудительного голосования.

В частности, наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала, как избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку «в первой строке избирательного бюллетеня». По меньшей мере, двое избирателей сообщили такие сведения медсестре.

По указанному факту составлен акт о нарушении. Сотрудники полиции, охраняющие помещение избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Всего на территории Одесской области расположено 11 избирательных округов, из которых 4 – в Одессе. В их состав входит 1441 избирательный участок, 503 из которых – в пограничной зоне.

Проголосовать в Одесской области смогут 1,768 млн избирателей на 1465 избирательных участках.