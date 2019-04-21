Второй тур выборов президента: украинцы за границей выстроились в длинные очереди, чтобы проголосовать (фото, видео)

Избирательные участки открыли в 72 странах мира.

Украинцы, которые голосуют во втором туре президентских выборов на участках в Польше, с самого утра стоят в очередях, чтобы проголосовать.

Видео опубликовали в Facebook на странице посольства Украины.

Возле украинского посольства в Варшаве очереди образовались еще до открытия участка, который расположен в помещении ведомства. По словам очевидцев, желающих проголосовать во втором туре выборов больше, чем в первом туре.

Кроме Варшавы, граждане Украины могут отдать свой голос в консульствах в Люблине, Кракове и Гданьске.

Очереди также образовались в чешской Праге. Там украинцы начали сходиться в посольство за полчаса до открытия участка. По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебыйниса, перед открытием участка в Праге комиссия и избиратели совместно спели гимн Украины.