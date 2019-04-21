Второй тур выборов президента: украинцы за границей выстроились в длинные очереди, чтобы проголосовать (фото, видео)
Украинцы, которые голосуют во втором туре президентских выборов на участках в Польше, с самого утра стоят в очередях, чтобы проголосовать.
Видео опубликовали в Facebook на странице посольства Украины.
Возле украинского посольства в Варшаве очереди образовались еще до открытия участка, который расположен в помещении ведомства. По словам очевидцев, желающих проголосовать во втором туре выборов больше, чем в первом туре.
Кроме Варшавы, граждане Украины могут отдать свой голос в консульствах в Люблине, Кракове и Гданьске.
Очереди также образовались в чешской Праге. Там украинцы начали сходиться в посольство за полчаса до открытия участка. По словам посла Украины в Чехии Евгения Перебыйниса, перед открытием участка в Праге комиссия и избиратели совместно спели гимн Украины.
#Прага. Полчаса до открытия избирательного участка pic.twitter.com/DB89bU2oQb— Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) April 21, 2019
Открылся избирательный участок и в Африке. Этот зарубежный участок организован в городе Гома на базе воинской части и расположен в лагере украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.
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"18 отдельным вертолетным отрядом на этот день спланирован таким образом, чтобы каждый украинский миротворец имел возможность осуществить волеизъявление", - говорится в сообщении 18 отдельного вертолетного отряда Конго ДР Конго.
Первый зарубежный избирательный участок на голосовании во втором туре президентских выборов открылся в Австралии в 8 утра по местному времени. Избирательный участок №900001 расположен в здании украинского посольства в Канберре. Раньше там призывали голосовать всех украинцев, которые проживают в Австралии и Новой Зеландии.
Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов президента Украины. Через неделю ЦИК официально объявила результаты голосования. Согласно результатам подсчета 100% бюллетеней, во второй тур прошли Владимир Зеленский (30,24%) и Петр Порошенко (15,95%).
Украинцы будут голосовать на 101 избирательном участке в 72 странах. Крупнейшие зарубежные избирательные участки для голосования на выборах президента Украины расположены в Соединенных Штатах Америки, Германии и Молдове.