Второй тур выборов президента: как украинцы голосуют в Австралии (фото)

На избирательном участке в Канберре уже проголосовали 86 украинцев.

На заграничном избирательном участке, который расположен на территории посольства Украины в Австралии (город Канберра), уже проголосовали 86 украинцев.

Об этом в эфире 112 Украина сообщила председатель избирательной комиссии заграничного участка Украины в Австралии Неля Бабинец.

"На нашем избирательном участке, по уточненным спискам, имеют право голосовать 1744 избирателя. По состоянию на 15:40 (8:40 в Украине) проголосовали 86 избирателей", - рассказала Бабинец.

Председатель избиркома добавила, что обстановка на участке спокойная, никаких нарушений зафиксировано не было.

Отметим, что в первом туре выборов президента Украины в аналогичное время на этом избирательном участке проголосовало 120 украинцев.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 8:00 21 апреля открылись избирательные участки, на которых пройдет голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00. Выборы президента проходят на 199 округах (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса), где созданы 29982 избирательные комиссии. Временно изменили место голосования 325604 избирателей, что почти на 10000 больше, чем перед первым туром.