В Украине заработали все избирательные участки, кроме одного – полиция

В Лебединском Донецкой области участковая избирательная комиссия не приступила к работе.

По состоянию на 9:50 утра в Украине открылись все избирательные участки, кроме одного участка на востоке Украины.

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Как сообщает ТСН, об этом заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев во время брифинга правоохранителей.

"По состоянию на 9:50 утра не открыт только один участок. Участковая избирательная комиссия не приступила к работе, это населенный пункт Лебединское на линии разграничения в Донецкой области", - сообщил Князев.

Глава полиции отметил, что на этом участке зарегистрировано 680 избирателей, которые сегодня лишены права голосовать.

"Мы возбудили уголовное производство по статье 157", - подытожил он.

Напомним, в Украине сегодня в 8:00 открылись избирательные участки, на которых состоится голосование второго тура президентских выборов. Голосование на них традиционно продлится в течение 12 часов - участки закроют в 20:00.

Избиратели выбирают между двумя кандидатами - действующим президентом Петром Порошенко и бывшим шоуменом Владимиром Зеленским.