Порошенко уклонился от прямого ответа на ряд острых вопросов Зеленского

Вопросы касались, в частности, Иловайска, Майдана и состояния Порошенко.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский задал своему оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко ряд острых вопросов, но тот избежал прямых ответов.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время дебатов на НСК "Олимпийский".

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Зеленский ставил Порошенко вопросы, как он подчеркнул, которые попросили поставить граждане Украины в Интернете: "Как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигателей магазина "Рошен" нашли через 4 часа, а поджигателей военных складов и взрывателей автомобиля Павла Шеремета не могут найти несколько лет? Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево? Почему через 5 лет мы так и не знаем имен убийц на Майдане?».

Кроме того, прозвучал вопрос, не хотел бы Порошенко принять участие в эксперименте и попробовать прожить хотя бы месяц на 1,5 тыс. грн пенсии.

"Как можно было на пятый год войны, осознавая опасность, посылать... на смерть 24 моряков в Керченский пролив? Сколько денег вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться? Куда делись наши Карпатские леса? Почему не наказаны сторонники Януковича? Сколько лично вам занесли с "Роттердам+"? Почему вы отменили закон о незаконном обогащении? Почему не снята неприкосновенность с депутатов?", - озвучил Зеленский вопросы людей.

Он предложил Порошенко выбрать для ответа какой-либо из этих вопросов.

Но Порошенко, вместо ответов, в частности, намекнул на якобы "некомпетентность" Зеленского и не отвечал конкретно ни на один из этих вопросов Зеленского, лишь выступая с обвинениями в его адрес.

Сегодня на НСК «Олимпийский» состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Просмотреть полное видео дебатов кандидатов в президенты Украины можно на сайте УНИАН.