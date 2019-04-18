Курс на Евросоюз и сотрудничество с МВФ: Данилюк обрисовал международную политику команды Зеленского

У Зеленского собираются продолжить переговоры в "нормандском формате".

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского обозначили главные приоритеты международной политики и реформ.

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О них экс-министр финансов Александр Данилюк рассказал в эфире ток-шоу "Право на власть", передает ТСН. В команде Зеленского Данилюк является экспертом в области международных отношений и реформ.

Среди них:

Внешний курс Украины определен украинцами пять лет назад - это курс к единой Европе. Сильная Украина станет неотъемлемой частью европейского проекта;

Построение доверительных отношений, переговоры будут проводить честные люди, которые представляют страну перемен, а не коррумпированные чиновники, которые представляют собственные коррупционные интересы и прикрываются войной;

Активизация работы в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия). Фокус будет на гуманитарных аспектах и на человеческой безопасности;

Отношения с "Большой семеркой" являются приоритетным, но также важно построение отношений и с другими странами, если это является взаимовыгодным;

Продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями: Международным валютным фондом (МВФ), всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, в частности в вопросах развития инфраструктуры;

Реформы будут направлены на демонополизацию, уменьшение влияния олигархов, уменьшение давления на бизнес со стороны регулирующих и правоохранительных органов;

Антикоррупционные меры будут заключаться в обеспечении верховенства права, повышении роли гражданского общества и подотчетности власти перед гражданами.

Как сообщал УНИАН, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил всю свою команду, с которой будет работать в дальнейшем. Все единомышленники пришли вместе с кандидатом в студию “Право на власть”.