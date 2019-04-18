Участие Зеленского в дебатах на "Общественном" не планируется - штаб кандидата

К настоящему моменту был согласован формат участия в дебатах на стадионе, говорят в команде кандидата.

Участие кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в теледебатах в эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины пока не планируется.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель штаба Зеленского Иван Баканов.

Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский завтра участвовать в теледебатах на "Общественном", он сказал: "У нас теледебаты будут проходить на стадионе, как и было договорено между кандидатами. Пока другой информации у нас нет".

На уточнение, не собирается ли на данный момент Зеленский на дебаты на "Общественное", Баканов еще раз подчеркнул, что на данный момент был согласован формат участия в дебатах на стадионе. "Он был давно спланирован и согласован сторонами, кандидатами. По состоянию на сегодняшний вечер нет никакой другой информации", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20.00.

Соответствующее заявление о внесении изменений в постановление ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года относительно положения о порядке проведения дебатов подал в ЦИК уполномоченный представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич в связи с тем, что в 19.00, по предложению Зеленского, начнутся дебаты на НСК "Олимпийский".

Согласно принятым ЦИК изменениям, теледебаты на "Общественном" пройдут с 21.00 до 22.00 19 апреля.

Согласно закону "О выборах президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.