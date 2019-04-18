Российские телеканалы планируют показывать дебаты Порошенко и Зеленского

Зрителям обещают обеспечить перевод на русский язык.

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.

В частности, освещать дебаты планирует канал "Россия 24", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

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Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia, сообщила агентству главный редактор канала Маргарита Симоньян. По ее словам, дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом.

Исполнительный продюсер "Дождя" Светлана Гуляева сообщила, что "на телеканале в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом".

Вопрос о том, будут ли в Кремле смотреть дебаты между кандидатами в президенты Украины, задали в четверг журналисты пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Тот затруднился сказать, будет ли их смотреть Владимир Путин, но признался, что сам собирается это сделать, и хочет выяснить, где можно их посмотреть.

Дебаты между вышедшими во второй тур выборов кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко назначены на 19 апреля на 19:00 на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ожидается более 60 тысяч зрителей.

Ранее УНИАН сообщал, что менее чем за двое суток реализовали все билеты на дебаты между Порошенко и Зеленским.