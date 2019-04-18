Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": все билеты реализованы

На сайте дебатов отключили возможность заказа билетов.

Менее чем за двое суток реализовали все билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК "Олимпийский".

Об этом говорится на сайте debaty2019.org.ua.

На главной странице можно посмотреть программу перед дебатами от кандидата Владимира Зеленского, а на месте, где раньше заказывали билеты, надпись: "К сожалению, все билеты проданы. Спасибо, что интересуетесь событием!".

Напомним, 31 марта состоялся первый тур президентских выборов. Вечером стали известны результаты экзит-полов - в соответствии с ними, больше всего голосов набрали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По данным обработки 100% электронных протоколов ЦИК Зеленский набрал 30,24%, а Порошенко - 15,95% голосов избирателей. 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила на теледебаты кандидатов в президенты. Сначала команда Зеленского отказалась от предложения. Украинцы начали распространять в соцсетях хэштег #хочубачитидебати.

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Вечером 3 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Петр Порошенко заявил, что готов дебатировать на стадионе со своим соперником во втором туре выборов президента.

15 апреля в штабе Порошенко сообщили, что между представителями НСК "Олимпийский" и штабами кандидатов достигнута договоренность об аренде стадиона для проведения дебатов 19 апреля. Вечером того же дня Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о старте распространения билетов на дебаты.