Дебатам быть: у Порошенко назвали точное время "баттла" на Олимпийском

В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации.

Президент Петр Порошенко согласился начать дебаты со своим оппонентом на выборах Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00.

Об этом сообщает штаб Порошенко на странице в Facebook.

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В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации.

Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениями личности.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля пресс-секретарь избирательного штаба кандидата в президенты Петра Порошенко Олег Медведев объявил, что избирательные штабы кандидатов в президенты и администрация «Олимпийского» подписали соглашение о проведении дебатов. Также Медведев считает, что «Общественное телевидение» и Центральная избирательная комиссия должны урегулировать вопрос о месте и времени проведения официальных дебатов.