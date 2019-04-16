ЦИК разрешила самостоятельно изготовить бюллетени избирательным комиссиям спецучастков, образованных на украинских судах

Бюллетени должны быть изготовлены в количестве, которое на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в списки избирателей на специальных избирательных участках.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила избиркомам специальных участков, образованных на судах под украинским флагом, самостоятельно изготовить бюллетени для голосования во втором туре президентских выборов.

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Как передает корреспондент УНИАН, рассмотрев соответствующее представление окружной избирательной комиссии по выборам президента территориального избирательного округа №143, ЦИК приняла решение разрешить избирательным комиссиям специальных избирательных участков № 000005, № 000007, № 000009, № 000011, № 000012, № 000016, № 000017, № 000020, № 000023, № 000024, № 000027, № 000028, № 000030, № 000033, № 000034, образованных на временной основе на судах, которые в день выборов будут находиться в плавании под государственным флагом Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для повторного голосования, которое состоится 21 апреля.

Как отметил заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский, бюллетени должны быть изготовлены в количестве, которое на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в списки избирателей на указанных избирательных участках.