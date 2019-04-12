"Это не победа": психолог оценила словесную атаку Порошенко на Зеленского в прямом эфире

Президент из последних сил сдерживал агрессию, подчеркнула эксперт.

Поведение президента Петра Порошенко во время его "телефонных дебатов" в Владимиром Зеленским можно сравнить с "предсмертной агонией", заявила психолог Ирина Костенко.

"Когда он уже из последних сил, сдерживая агрессию, пытается проявлять свои лидерские качества. Также, может играть свою роль усталость, раздражение, смятение понимать, что исход очевиден. У Зеленского тоже идет эмоциональный срыв, накопленная усталость и агония перед успешным выходом, когда ты знаешь, что журавль уже в руках. А кто-то начинает трепать нервы", - подчеркнула она в комментарии "Главреду".

В то же время эксперт охарактеризовала Порошенко как пассивно-агрессивного человека, который пытается выбить почву из-под ног своего оппонента.

Она считает, что Порошенко не в состоянии адекватно оценивать собственные действия и считает, что к ним относятся несправедливо, или неправильно их понимают.

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"У него были перепуганные глаза. Зачастую люди, которые нервничают, переживают и понимают, что не в состоянии контролировать ситуацию, проявляют это в мимике и жестах. на подсознательном уровне это звучит так – я не могу контролировать ситуацию, но вот есть ручка, которую я могу контролировать. Порошенко активно перебирал пальцами, когда говорил с одним из гостей в студии", - пояснила психолог.

В то же время, по ее словам, нельзя назвать неожиданный приход Порошенко в студию 1+1 его безоговорочной победой.

"Это не победа. Ведь никем не была объявлена война. Он пришел как неприглашенный гость и думал, что этим выиграет. Но так не случилось", - добавила Костенко.

Напомним, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко произошел спор в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Вас не перебивал народ пять лет, дайте мне сказать. Господин Порошенко, послушайте меня", - сказал Зеленский Порошенко.

Во время разговора они перебивали друг друга и не могли прийти к согласию относительно окончательной даты дебатов.

Порошенко пытался дебатировать в эфире: "Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Дебаты - это, когда я Вас услышал, а Вы слушаете меня. Господин Зеленский, дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты".

Затем настаивал провести дискуссию 14 апреля на стадионе НСК "Олимпийский", а 19 – на "Общественном".

Однако его оппонент настаивал на том, что дебаты состоятся только 19 апреля на НСК "Олимпийский". "Еще раз подчеркиваю: 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут дебаты. Вы хотите сейчас, но я Вас приглашаю 19-го. Я закончу через пять лет, а Вы закончите 22-го числа", - заявил он.

В конце Зеленский добавил: "Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания".