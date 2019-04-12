"Грязь": у Зеленского оправдались за его эмоциональное поведение во время разговора с Порошенко

По словам спикера штаба, Зеленский сам по себе очень эмоциональный человек, и «это видели уже многие».

Эмоциональное поведение кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во время разговора с действующим главой государства и кандидатом в президенты Петром Порошенко на телевидении в прямом эфире связано с тем, что со стороны оппонента на шоумена выливается большой «объем грязи».

Об этом спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил в перерыве программы "Право на власть" на телеканале "1+1", где состоялась словесная перепалка кандидатов в президенты.

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По словам спикера штаба, Зеленский сам по себе очень эмоциональный человек, и «это видели уже многие».

«Но вопрос в другом – если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него, на семью, на близких, на людей, которые его поддерживают, и людей, которые за него проголосовали, то они были бы еще более эмоциональные и более жесткие в высказываниях», - считает Разумков.

Напомним, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленский и Петром Порошенко произошел спор в эфире "Право на власть" на "1+1".

"Вас не перебивал народ пять лет, дайте мне сказать. Господин Порошенко, послушайте меня", - сказал Зеленский Порошенко.

Во время разговора они перебивали друг друга и не могли прийти к согласию относительно окончательной даты дебатов.

Порошенко пытался дебатировать во время эфира: "Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Дебаты - это, когда я Вас послушал, а Вы слушаете меня. Господин Зеленский, дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты".

Потом настаивал провести дискуссию 14 апреля на стадионе, а 19 – на "Общественном".

Впрочем, его оппонент настаивал на том, что дебаты состоятся только 19 апреля на НСК "Олимпийский". "Еще раз подчеркиваю: 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут дебаты. Вы хотите сейчас, но я Вас приглашаю 19-го. Я закончу через пять лет, а Вы закончите 22-го числа", - заявил он.

В конце Зеленский добавил: "Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания"

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Президент заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе. 10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадать время, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.