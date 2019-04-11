Это связано с публикацией в Telegram-канале, который связывают с Порошенко, видеоролика, где фура сбивает Зеленского.

Кандидату в президенты Владимиру Зеленскому могут усилить охрану в связи с публикацией в Telegram-канале, который связывают со штабом кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, видеоролика, где фура сбивает его оппонента.

Об этом сообщает "Зе! Команда".

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Согласно сообщению, в 21.34 10 апреля в Telegram-канале под названием "Европейское будущее Украины", который штаб Зеленского связывает с Порошенко, было опубликовано видео, на котором фура сбивает Зеленского.

В "Зе! Команде" заявляют, что видеоролик смонтирован на основе последнего агитационного ролика Зеленского, который вышел утром 10 апреля.

"В указанном Telegram-канале и появилось данное видео. Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или, возможно, он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется затем...", - говорится в сообщении "Зе! Команды".

"Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану. Думайте", - резюмировали в штабе.