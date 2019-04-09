Аласания назвал стоимость проведения дебатов на "Общественном"

В НОТУ озвучили общую смету на проведение теледебатов кандидатов в президенты перед вторым туром выборов.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что на проведение теледебатов в студии «Общественного телевидения» в госбюджете предусмотрено 5 млн 766 тыс. грн без НДС.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяны Слипачук о дебатах между кандидатами в президенты перед вторым туром выборов.

«Вся смета уже есть, она утверждена... теледебаты, 60 минут - общая сумма без НДС – 5 млн 766 тысяч гривен, если появятся оба кандидата. Это, безусловно, включает и студию, и камеры, и зарплату, все, что должно произойти... и трансляцию в том числе», - заявил Аласания.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проводиться на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админроботе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

8 апреля Зеленский заявил, что дебаты с Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.

Председатель парламентской фракции «БПП» Артур Герасимов заявил, что Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе и 19 апреля, как предлагал Зеленский.