У Порошенко объяснили, почему хотят провести дебаты с Зеленским 14 апреля

19 числа дискуссию проводить слишком поздно, считают в команде Порошенко.

Спикер предвыборного штаба президента и кандидата на этот пост на выборах президента Украины 2019 Петра Порошенко Олег Медведев сообщил, что украинский лидер хочет провести дебаты на стадионе со своим конкурентом — кандидатом и шоуменом Владимиром Зеленским — 14 апреля, поскольку 19 числа дискуссию проводить слишком поздно.

Если дебаты провести 19 апреля, то на следующий день — в день тишины перед вторым туром выборов президента 2019 (голосование запланировано на 21 апреля), журналисты и избиратели не смогут проанализировать ответы кандидатов, рассказал спикер на брифинге, передает "Главред".

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По словам Медведева, дебаты проводятся не для галочки.

"Мы считает, что 19 апреля — это… слишком поздно, чтобы существенно повлиять на мнение избирателей… дебаты проводятся для того, чтобы люди могли их послушать, проанализировать, в том числе и средства массовой информации…, осветить, провести дополнительную дискуссию, а она уже будет невозможна фактически после дебатов…", — отметил он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админработе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

Зеленский отметил, что дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.

После этого председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов сказал, что президент Петр Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе и 19 апреля, как предлагал Зеленский.