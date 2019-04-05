Зеленский и Порошенко должны объяснить украинцам свои приоритеты на 5 лет - евродепутат

Депутат Европарламента Ребекка Хармс подчеркнула, что больше вопросов к Зеленскому, но и политика действующего президента сфокусирована на общих вещах.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала лидеров президентской гонки в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко объяснить свои программы избирателям и представить приоритеты в своей политике на следующие 5 лет.

Об этом Ребекка Хармс сказала "Громадському".

«Мой призыв к двум кандидатам: объясните ваши программы, предложите украинцам, каковы являются ваши приоритеты на 5 лет, как противостоять бедности, как выиграть войну на востоке, войну против Украины, и оккупацию. Как общаться с Западом», - отметила она.

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Хармс подчеркнула, что больше вопросов к Зеленскому, но и политика действующего президента сфокусирована на общих вещах. «Для нас позиции президента Порошенко ясны, но я также скажу, что в своей кампании он сфокусирован на общих вещах: «Армия, язык, вера». Это также не является ответом на то, чего многие украинцы ожидают», - добавила Хармс.

Евродепутат также отметила, что в целом в ЕС успокоены тем, что выборы в Украине являются свободными, и надеются, что в дальнейшем кампания "не будет ужасной».

«Несмотря на войну и оккупацию, и все проблемы, процесс был конкурентным. С определенными проблемами, но конкурентным. Мы все скрестили пальцы и Евросоюз ожидает, что кампания не будет ужасной, без эскалаций, будет содержательной и украинские граждане получат и услышат альтернативы развития от двух кандидатов», - отметила Хармс.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%.