В КИУ считают, что видеоролики Порошенко и Зеленского не является предвыборной агитацией (видео)

Политической агитацией назвали видеообращение кандидатов в ЦИК и министр МВД Арсен Аваков.

В КИУ считают, что видеоролики Порошенко и Зеленского не является предвыборной агитацией.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

О том, что батл видеороликов можно расценить как политическую агитацию, которую не можно проводить до объявления официальных результатов первого тура заявил и министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире шоу "Право на власть".

А раньше политической агитацией назвали видеообращения кандидатов в ЦИК.

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"Дискуссии между кандидатами в президенты относительно места и условий проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация, которая запрещена до назначения даты второго тура выборов", - подчеркнули в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко – 15,95%.

Однако ЦИК еще официально не объявила итоги выборов и не назначила дату второго тура.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля Зеленский предложил лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, быть арбитром на его дебатах с Порошенко.

Сегодня, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы на содержание в организме наркотических веществ и алкоголя.