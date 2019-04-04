"Запрещенная агитация": ЦИК призвала кандидатов не дискуссировать о дебатах

В Центризбиркоме подчеркнули, что до установления результатов голосования в день выборов президента 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона.

Дискуссии между кандидатами в президенты относительно дебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация, запрещенная до назначения даты второго тура выборов.

Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении Центральной избирательной комиссии.

Центральная избирательная комиссия обращает внимание, что агитация перед повторным голосованием начинается со дня, следующего после назначения повторного голосования и заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем повторного голосования.

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«Поэтому до установления ЦИК результатов голосования в день выборов президента 31 марта 2019 года проведение предвыборной агитации в любых ее формах является грубым нарушением требований закона. Дискуссии между субъектами избирательного процесса о месте и условиях проведения теледебатов могут быть восприняты как предвыборная агитация», - говорится в разъяснении.

ЦИК призывает всех субъектов избирательного процесса, телерадиокомпании, общественные организации и экспертов на данном этапе не манипулировать общественным мнением относительно проведения теледебатов.

Соблюдение требований закона при проведении избирательных процедур является гарантией честных выборов, отметили в комиссии.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

Однако ЦИК еще официально не объявила итоги выборов и не назначила дату второго тура.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

Сегодня, 4 апреля, представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев предложил провести несколько раундов дебатов между кандидатами в президенты.

Также сегодня Зеленский предложил лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, быть арбитром в его дебатах с Порошенко.