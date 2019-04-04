Социолог рассказала, чем выборы-2019 отличаются от предыдущих

На выборах президента в Украине 2019 один из кандидатов удивил процентами, отметила эксперт.

Социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина сообщила, что выборы президента Украины 2019 отличаются от предыдущих избирательных гонок, в частности, тем, что впервые тройку лидеров поддерживали во всех областях, хотя и с некоторой разницей.

Первый тур выборов 2019 удивил процентами Игоря Смешко, такой уровень поддержки этого кандидата никто не прогнозировал, рассказала эксперт "Главреду".

Собеседница добавила, что Смешко — это действительно самая большая неожиданность выборов для социологов.

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"Думаю, в первую очередь Смешко забрал голоса у Гриценко (Анатолий Гриценко — Ред.). У определенной части общества ощущается потребность в "сильной руке". Возможно, эти люди увидели эту "сильную руку" в Смешко", — сказала Бекешкина.

"Во втором туре будет два кандидата, и кто бы ни победил, для сторонников другого кандидата это будет сюрприз. Выборы 2019 существенно отличаются и от выборов 2014 и от выборов 2010. К 2014 году у нас четко вырисовывалось разделение страны на две части и, условно говоря, был лидер запада и лидер востока, и между ними была главная борьба", — сказала социолог.

"Выборы 2014 отличались тем, что был безусловный лидер, который побеждал уже в первом туре, и тем, что восток эти выборы проголосовал, даже там, где были избирательные участки и возможность проголосовать — восток не видел своего кандидата", — заявила эксперт.

По ее словам, "выборы 2019 отличаются тем, что впервые тройка лидеров поддерживается во всех регионах, хотя, конечно, с определенной разницей". "Скажем, по данным экзит-полла, самая высокая поддержка Зеленского (Владимир Зеленский — Ред.) на юге — 42%, меньше всего — на западе, но 22%, это тоже высокая поддержка", — отметила Бекешкина.

"Порошенко (действующий президент и кандидат на этот пост Петр Порошенко — Ред.) больше всего поддерживают на западе — 26% и меньше — на востоке — 9%, что тоже немало. Тимошенко (лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — Ред.) поддерживают более равномерно, наиболее — запад и центр, меньше восток — 7%", — заявила социолог.