Украинцы за рубежом назвали условия голосования на иностранных участках дискриминационными

Активисты жалуются на сложный процесс регистрации избирателей и малое количество избирательных участков за рубежом.

Украинские граждане, которые проживают и находятся за границей, считают, что нынешние условия голосования, которые были на выборах президента Украины 31 марта, являются дискриминационными, и по этой причине требуют от украинской власти неотложных политических решений.

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Об этом шла речь на пресс-конференции «Украинские мигранты против архаичности организации выборов за рубежом и требуют введения электронного голосования» в УНИАН.

Основательница Глобального движения «Моя Украина», президент ОО «Обмены Лотарингия-Украина» (Франция) доктор Виолетта Москалу отметила, что последние три месяца её организация наблюдала за тем, как планировалась организация выборов президента Украины на 101-м заграничном избирательном участке в 72 странах мира. Во время этого наблюдения был обнаружен различный комплекс проблем, которые необходимо решать срочно. В частности, она указала на отсутствие обеспечения конституционного права избирать украинскими гражданами, которые находятся за границей.

«Можно говорить об определенной дискриминации избирательного права миллионов украинских граждан», - считает Москалу.

«Нужно принять определенные политические решения уже сразу в следующие полтора-два месяца для того, чтобы обеспечить легитимность избирательного цикла во время предстоящих парламентских выборов в октябре 2019 года», - подчеркнула основательница Глобального движения «Моя Украина».

В свою очередь, общественная активистка, правозащитница, лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» (Польша) Наталья Панченко во время скайп-включения рассказала, что 31 марта, в день голосования, весь день провела на избирательном участке в Варшаве, но украинские активисты наблюдали за ходом выборов на других участках в Польше. Она отметила, что ничего непредвиденного не произошло. Наблюдалась существенная явка и огромные очереди на участках.

«В Варшаве вечером ситуация была катастрофической, так как на 19:55 под участком стояли еще более 300 человек, которые хотели проголосовать», - подчеркнула она.

Панченко заявила, что количество избирателей было больше, чем пропускная способность участка: «Мы говорили, что будут проблемы на выборах еще задолго до их начала. Это можно было предвидеть, поскольку избирательных участков в Польше всего четыре. Их пропускная способность - это около 16 тысяч, при том, что количество избирателей, проживающих на территории Польши, - это примерно один миллион граждан Украины, которые имеют право голоса».

На территории Польши в первом туре проголосовали 7 тыс. 799 избирателей - это менее 1%.

К главным проблемам такого положения дел Панченко отнесла сложный процесс регистрации избирателей, малое количество избирательных участков и далекое расстояние до них (в среднем 300-400 километров украинцам следует преодолеть, чтобы попасть на участок в странах Европы, а также 2-3 тыс. км в США, Канаде, Австралии и Африке).

«Это расстояние по нынешнему законодательству нужно преодолеть минимум дважды - один раз, чтобы зарегистрироваться, и второй раз уже непосредственно для того, чтобы принять участие в выборах», - отметила Панченко.

В этой связи лидер общественной инициативы «Евромайдан-Варшава» напомнила, что уже необходимо говорить об электронном голосовании, которое в «долгосрочной перспективе сможет системно решить эту проблему».

При этом Москалу обратила внимание на мировую практику и, в частности опыт Италии, Франции, Германии, что голосование может проводиться не только на территории дипломатических учреждений - посольств и консульств, но и дистанционно от этих учреждений и, в том числе, по почте.

В свою очередь ученый, общественный деятель украинской общины во Франции и в Швейцарии доктор Игорь Решетняк при включении по скайпу сказал, что в Швейцарии на избирательном участке проголосовали 400 человек из числа зарегистрированных граждан (1319 избирателей), когда в целом в этой стране проживает почти 7 тысяч украинцев. Он подчеркнул, что, если бы все эти граждане пришли на избирательный участок, очевидно, что они все проголосовать не смогли бы.

«Потому что избирательный участок просто не смог бы принять такое количество избирателей», - сказал он.

Также он предложил варианты решения имеющихся проблем для улучшения условий голосования украинцев за рубежом.

«Можно действительно сделать электронную регистрацию. Это не является чем-то сложным, это можно действительно сделать за несколько, возможно, недель или месяцев, проговорить, принять закон», - считает Решетняк.

Также он считает, что необходимо увеличить количество избирательных участков за рубежом. Он привел пример Молдовы, которая убрала из закона требование об открытии избирательных участков только при дипучреждениях, и теперь создает гораздо больше избирательных участков за рубежом.

«Наконец, хотелось бы также видеть альтернативные методы голосования, как то голосование по почте, а в перспективе и электронное голосование», - подчеркнул Решетняк.

Напомним, в заграничном избирательном округе на выборах президента с большим отрывом победил действующий глава государства Петр Порошенко.