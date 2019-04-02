ЦИК посчитала все зарубежные бюллетени: Порошенко лидирует, Зеленский - на втором месте

На втором месте - шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 26,01%.

В заграничном избирательном округе на выборах президента с большим отрывом победил действующий глава государства Петр Порошенко.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным 100% обработанных протоколов о результатах голосования в заграничном округе, за Порошенко проголосовали 38,93% избирателей.

На втором месте - шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 26,01%.

На третьем месте - лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко, за которого проголосовали 10,64% избирателей.

На четвертом - самовыдвиженец Игорь Смешко - 6,62%.

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Далее следуют кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский - 4,67%; лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко - 4,21%; сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрий Бойко - 3,91% и кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александр Вилкул - 1,80%.

Остальных кандидатов поддержали менее 1% избирателей.

В общем подсчитано 55 тыс. 031 голос избирателей.

В заграничном округе был открыт 101 избирательный участок.