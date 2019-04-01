Волонтер прокомментировал результат Порошенко в первом туре выборов: результат провальной политики

Отмечается, что в таком результате Порошенко в первом туре президентских выборов виноват он сам.

Волонтер Роман Синицын заявил, что результат Петра Порошенко в первом туре выборов - это не "плохие люди", "общество недоросло" или "запрос на новые лица". Это - результат провальной политики в большинстве ключевых сфер.

Синицын напомнил, что у действующего президента в 2014 году результат был 54% в первом туре, а сейчас может не быть и в 20 первом.

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"Это результат тотального кризиса справедливости в обществе. Это результат отсутствия наказанных за Майдан... Это результат кадровой политики, где ближе к "пороху" не технократы-профессионалы, а армейские друзья, кумовья и откровенные аферисты: все эти свинарчуки, кононенки, грановские... Это результат того, что системной коррупции никто так и не сломал позвоночник. Даже и не пытался, просто перераспределили потоки: оборонку одним, энергетику и другим.т.д. Это результат "реформ" прокуратуры и судов", - подчеркнул волонтер.

Он также добавил, что результат Порошенко в первом туре - это результат травли "грантоедов", журналистов и гражданского общества в ответ на давление по поводу реформ и изменений.

Это, продолжил он, результат (провал Порошенко на выборах - Ред.) бестолковой деятельности проплаченных пропагандистов как в интернете, так и на ТВ.

"Это результат неприкрытых особенно договорняков с Медведчуком и Ахметовым", - добавил Синицын.

"Кума без диплома через Раду протащить - полномочий хватило, как и Саакашвили смешать с говном и выкинуть из страны. А вот на Семочко, Розенблата или Свинарчука - не хватило. Вот вам и результат", - подчеркнул волонтер.

И виноват в промежуточном поражении прежде всего сам Порошенко, отметил он.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обработала 65,49% протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования на выборах президента Украины.

Лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,41% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,28% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,10%.