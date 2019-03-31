Президентские выборы-2019: полиция открыла 31 уголовное дело

К правоохранителям поступило 1927 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

По состоянию на 20.00 открыто 31 уголовное производство и составлено 18 административных протоколов в связи с нарушениями во время выборов президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его словам, по состоянию на 20.00 в правоохранительные органы поступило 1927 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

Больше всего заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, зафиксировали в Киеве (238), Днепропетровской (282), Одесской (179), Донецкой (182) и Харьковской (176) областях.

«Крупных и резонансных происшествий не произошло», - сказал Яровой, а также добавил, что полиция продолжает работать в усиленном режиме.

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев добавил, что среди заявлений о правонарушениях 122 связаны с незаконной агитацией, 112 - с фотографированием бюллетеней, 43 - с вероятным подкупом избирателя, 32 - с повреждением бюллетеней, 18 - с неподтвержденными заявлениями о заминировании избирательных участков, 11 - с попытками вынести бюллетени за пределы участка.