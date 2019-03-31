Голосование на избирательном участке в Антарктиде завершено

В 15.40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в ЦИК.

Голосование на специальном избирательном участке на антарктической станции «Академик Вернадский» началось 31 марта в 8.00 по местному аргентинскому времени (в 14.00 по киевскому) и завершилось в час.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра (НАНЦ).

Как отмечается, в голосовании приняли участие 34 гражданина - 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

«В 15.40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года», - сообщили в НАНЦ.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы. Согласно календарного плана выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты. В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок. По состоянию на 15.00, по данным из 178 территориальных избирательных округов, явка на выборах президента Украины составляет 45,04%.

По состоянию на 16.00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о вероятных правонарушений, связанных с избирательным процессом, открыто восемь уголовных производств.