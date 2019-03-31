ЦИК засчитает голоса избирателей с участка в Одесской области, где возникли проблемы с печатью

На одном из избирательных участков в пгт. Измаил указанный на печати номер, которой штампуют бюллетени, не отвечал номеру участка.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о зачислении голосов избирателей участка в Одесской области, на котором возникли проблемы с печатью.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.

«Состоялось заседание. Принято постановление. Голоса будут засчитаны», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, на одном из избирательных участков в пгт. Измаил в Одесской области (округ №143) указанный на печати номер, которой штампуют бюллетени, не отвечал номеру участка.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты. В Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

По состоянию на 15.00, по данным из 178 территориальных избирательных округов, явка на выборах составляет 45,04%. По состоянию на 16.00 в полицию поступило 950 заявлений и сообщений о возможных правонарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто восемь уголовных производств.