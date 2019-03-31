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Выборы президента Украины: явка на участке в Австралии составила 7%

17:15, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Появились цифры по выборам на избирательном участке в Австралии / фото УНИАН

На избирательном участке в столице Австралии Канберре бюллетени получили 125 человек, что составило 7,2 от общего количества избирателей в списке.  

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Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Отмечается, что всего в список по данному участку были включены 1737 человек.

Напомним, избирательный участок № 900001 в Канберре завершил голосование первым.

Участок, образованный при посольстве Украины, открылся в 23:00 по киевскому времени 30 марта, голосование на нем продолжалось до 12:00 31 марта по киевскому времени.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #выборы#Австралия