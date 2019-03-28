Ляшко объяснил, почему пропустил дебаты с Гриценко: винит во всем Аласанию

Кандидат в президенты назвал председателя правления НОТУ Зураба Аласанію "лузером", который "похоронил замечательный украинский канал".

Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко заявил, что не появился на дебатах с Анатолием Гриценко в эфире общественного канала «UA:Перший» из-за своего плотного графика и низких рейтингов общественного вещателя.

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В своем посте на Facebook Ляшко раскритиковал главу правления ПАО "НСТУ" Зураба Аласанию.

«У меня очень напряженный график, в 5 утра встаю, в 12 ночи ложусь. Я не отказываюсь ни от каких дебатов, в отличие от моих трусливых конкурентов. Но Аласания опустил рейтинг Первого национального ниже плинтуса: с кем дебатировать и кто это увидит?!», - подчеркнул он.

«Поэтому вместо моего манекена Аласания пусть выставит свое чучело как величайшего лузера, который похоронил замечательный украинский канал. После победы на президентских выборах я назначу руководителем Первого национального Оксану Пекун и верну в его эфир замечательные народные программы», - подытожил кандидат.

Накануне сообщалось, что кандидаты на пост президента Юрий Бойко и Олег Ляшко не пришли на дебаты с Анатолием Гриценко на Общественном вещании. Вместо кандидатов, оппонентами Гриценко на политическом ток-шоу стали пластиковые манекены.

По словам ведущих программы, свой отказ Бойко и Ляшко объяснили тем, что имеют встречи с избирателями в регионах.