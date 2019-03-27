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Вместо Ляшко и Бойко на дебаты с Гриценко "пришли" манекены (фото)

19:59, 27 марта 2019
Выборы 2019
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Бойко и Ляшко не пришли на дебаты с Гриценко / скриншот

Вместо кандидатов, оппонентами Гриценко на политическом ток-шоу стали пластиковые манекены. Прямой эфир транслируется на странице Общественного в Facebook.

На политическое ток-шоу "Обратный отсчет" были приглашены кандидаты в президенты Юрий Бойко, Олег Ляшко и Анатолий Гриценко, однако только последний пришел в студию.

По словам ведущих программы, свой отказ Бойко и Ляшко объяснили тем, что имеют встречи с избирателями в регионах.

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Отметим, что сначала Олег Ляшко подтвердил свое участие в дебатах.

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Теги: #дебаты#выборы президента Украины 2019