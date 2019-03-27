Вместо Ляшко и Бойко на дебаты с Гриценко "пришли" манекены (фото)

Свой отказ от участия в ток-шоу Бойко и Ляшко объяснили тем, что у них встречи с избирателями в регионах.

Кандидаты на пост президента Юрий Бойко и Олег Ляшко не пришли на дебаты с Анатолием Гриценко на Общественном вещании.

Вместо кандидатов, оппонентами Гриценко на политическом ток-шоу стали пластиковые манекены. Прямой эфир транслируется на странице Общественного в Facebook.

На политическое ток-шоу "Обратный отсчет" были приглашены кандидаты в президенты Юрий Бойко, Олег Ляшко и Анатолий Гриценко, однако только последний пришел в студию.

По словам ведущих программы, свой отказ Бойко и Ляшко объяснили тем, что имеют встречи с избирателями в регионах.

Отметим, что сначала Олег Ляшко подтвердил свое участие в дебатах.