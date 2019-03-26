Кива: максимальная явка на выборах - это реальный способ противостоять фальсификациям со стороны власти

Также он подчеркнул, что Генпрокуратура сегодня не выполняет свою роль, поскольку не является независимым правоохранительным органом, а ее председатель лоббирует интересы власти.

Противостоять фальсификациям на выборах со стороны действующей власти можно лишь максимальной явкой, поскольку Генеральная прокуратура блокирует все попытки противостоять нарушениям.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире телеканала «НАШ», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Власти на сегодня используют любую возможность и хватаются за любую надежду. Не ждите от негодяев справедливости. Они сделают все, для того, чтобы украсть голоса и сохранить свои места. Мы не дадим им этого сделать, когда все придем и проголосуем, когда наших голосов будет больше. В случае, если сколько бы они голосов не украли, все равно наших будет больше.Когда мы все придем и явка будет 80%, тогда можно будет поставить точку в этом хаосе. Мы должны противостоять этому хаосу, беспределу, предательству, коррупции и сами выбрать себе будущее. Это уже не просто выборы президента, это выбор для жизни наших детей», - сказал он.

По информации И.Кивы, к попыткам фальсифицировать результаты выборов причастен Генпрокурор, который, по словам политика, блокирует порядка 80% уголовных производств в отношении нарушений избирательного процесса.

«В Нацполицию поступают заявления о нарушениях, о сетке, о подкупе. Эта информация вносится в ЕРДР, но дальше – прокуратура все блокирует. Порядка 80%уголовных производств в отношении подкупа, сетки, нарушений избирательного процесса блокируется», - отметил политик.

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Также он подчеркнул, что Генпрокуратура сегодня не выполняет свою роль поскольку не является независимым правоохранительным органом, а ее глава лоббирует интересы власти.

«Генпрокурор Юрий Луценко, ради которого мы за ночь изменили закон, кум президента, - чьи права он сейчас будет отстаивать? Права закона и украинского народа, или права своего родственника? Если бы на сегодня вся правоохранительная система в лице Генпрокуратуры, Нацполиции и судов работали в одном направлении, в достижении истины и законности, то в стране этого бардака не было бы», - подчеркнул Илья Кива.

При этом Илья Кива подчеркнул, что данная проблема касается не только политических процессов: «Та же проблема и с уголовниками, с наркопреступниками. Прокуратура продаёт дела, для них это бизнес».

Он добавил, что подобные препятствия с боку прокуратуры происходили и во время его работы на должности начальника Департамента противодействия наркопреступности: «Было так - мы словили, арестовали, привели, подготовили материалы, передали в прокуратуру, а прокуратура все продала», - рассказал политик.