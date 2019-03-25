Предвыборный ажиотаж: в Киеве зафиксировали рекордное количество желающих сменить место голосования (видео)
В последний день перерегистрации избирателей в Центры предоставления административных услуг выстроились длинные очереди.
В Киеве в отделы ведения реестра избирателей выстраиваются очереди. Люди пытаются внести себя в этот реестр, исправить там ошибки или изменить место голосования, говорится в сюжете ТСН.
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За считанные минуты до закрытия центра очереди остаются очень длинными. Некоторые горожане стояли по 6 часов, чтобы подать документы. Люди даже приносят с собой горячие напитки и заказывают еду, пока ждут свою очередь.
В целом, по данным реестра избирателей, изменили свое место голосования 280 тысяч украинцев: четверть из них - это временно перемещенные лица, четверть - трудовые мигранты, четверть - члены избирательных комиссий. Данное количество желающих сменить место голосования – рекордное для Украины.
В будущем обещают, что можно будет перерегистрироваться онлайн, а пока, говорят, соберут документы у всей очереди. После завершения рабочего дня у всех приняли документы и заверили, что до завтра все бумаги обработают и людей зарегистрируют. Подать документы во вторник, 26 марта, уже невозможно.
Как сообщалось,25 марта - последний день, когда можно подать заявление для смены места голосования в первом туре выборов президента Украины 2019.