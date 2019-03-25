Полиция перешла на усиленный вариант несения службы

Во время голосования будут задействованы более 135,4 тысячи правоохранителей, из них более 72,5 тысячи - именно полицейских.

Национальная полиция с сегодняшнего дня перешла на усиленный вариант несения службы, сообщает пресс-служба ведомства.

«В общем все центральные органы исполнительной власти, которые входят в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов», - подчеркивалось в ходе межведомственного видеоселекторного совещания с участием первого заместителя министра Сергея Ярового и председателя Нацполиции Сергея Князева.

По словам Ярового, для обеспечения правопорядка во время проведения выборов отработана организация и координация работы между всеми службами ведомства на местах.

«Мы обеспечили охрану 199 окружных избирательных участков. Задействовано около 400 полицейских. Начал работу межведомственный оперативный штаб. В его состав вошли представители всех подразделений министерства, которые отслеживают, анализируют ситуацию для принятия соответствующих решений», - отметил он.

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Яровой также добавил, что к обеспечению правопорядка во время голосования будут задействованы более 135,4 тысячи правоохранителей, из них более 72,5 - именно полицейских.

Председатель Нацполиции подчеркнул, что руководители структурных и территориальных подразделений будут нести персональную ответственность за ненадлежащее реагирование на любые нарушения во время выборов.

«Подчеркиваю для руководителей полиции на местах: полная ответственность за обеспечение безопасности во время волеизъявления граждан возлагается именно на нас с вами. Только полиция несет ответственность за процесс безопасности. Ваша реакция на каждое нарушение должна быть мгновенной в соответствии с действующим законодательством», - акцентировал Князев.

Заместитель председателя Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич отметил, что еще накануне выборов внимание полицейских должно быть акцентировано на двух этапах. Первый касается перевозки бюллетеней из окружных в участковые избирательные комиссии, а второй - пресечения правонарушений, которые могут иметь место в так называемый «день тишины».

Напомним, Нацполиция взяла под круглосуточную охрану окружные избирательные комиссии.

Как известно, выборы президента Украины 2019 состоятся в ближайшее воскресенье, 31 марта. В случае проведения второго тура выборов, повторное голосование должно состояться 21 апреля 2019 г.