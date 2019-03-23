Нацполиция взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии в Украине

Для обеспечения безопасности работы ОИК по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции.

Полицейские взяли под круглосуточную охрану избирательные комиссии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины, об этом сегодня сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время видео-селекторного совещания с участием представителей территориальных подразделений.

«С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», - отметил заместитель главы Нацполиции.

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По его словам, сейчас полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели после доставки бюллетеней полицейские начнут охранять участковые избирательные комиссии.

Фацевич отметил, что полиция приложит все усилия, чтобы не допустить нарушений избирательного законодательства.

Кроме того, Фацевич сообщил, что за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По 9 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Он также добавил, что всего с начала предвыборной компании зарегистрировано 3 тыс. 787 заявлений и сообщений из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании. Также полицейские составили 606 административных протоколов.