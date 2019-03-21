Американские конгрессмены надеются на свободные и справедливые выборы президента Украины

В Украине с целью обсуждения бизнес-партнерства находится американская делегация в составе четырех сенаторов и двух конгрессменов.

Члены американской делегации в составе четырех сенаторов и двух конгрессменов в рамках визита в Украину выразили надежду, что в Украине состоятся свободные и справедливые выборы президента.

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Во время встреч с министром финансов, министром иностранных дел и министром обороны члены Конгресса США выразили надежду, что президентские выборы в Украине будут свободными и справедливыми", - говорится в сообщении.

Также члены делегации выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и реформам, которые помогут Украине достичь своих евроатлантических целей.

Как сообщал УНИАН, в Украину прибыла американская делегация в составе четырех сенаторов и двух конгрессменов с целью обсуждения бизнес-партнерства. Делегацию возглавляет председатель комитета Сената США по банковским вопросам Майк Крейпо. В состав делегации также входят сенаторы Джон Баррассо, Джон Кеннеди, Деб Фишер и конгрессмены Майк Симпсон и Русс Фулчер.