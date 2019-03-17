"Путинизм в чистом виде": перед выступлением Порошенко в Киеве силовики проверяли надписи на плакатах (видео)

"В Украине фантастическая свобода слова» - это когда на улицах специально обученные силовики, укомплектованные огнестрельным оружием, создают "полевой суд", комиссию по анализу вашего текста на вашей бумаге», - написал блогер.

На выступление президента Украины Петра Порошенко, которое состоялось в воскресенье, 17 марта, на Михайловской площади в Киеве, силовики проверяли, что написано на каждом из плакатов, которые несли с собой люди.

Соответствующее видео опубликовал «Цензор.нет».

Начало мероприятия было анонсировано на 11:00. К этому времени подходы к Михайловской площади были перекрыты, людей пропускали на площадь через металлоискатели. У пришедших на встречу с президентом проверяли надписи на плакатах.

"В Украине фантастическая свобода слова» - это когда на улицах специально обученные силовики, укомплектованные огнестрельным оружием, создают "полевой суд", комиссию по анализу вашего текста на вашей бумаге», - написал блогер Сергей Наумович на своей странице в Facebook.

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«Еще раз: 21-й век, Илон Маск "бороздит просторы вселенной", а в нашей европейской стране, которая "вот-вот вступит в ЕС", на улице вооруженные люди в форме(купленной на средства американских налогоплательщиков, кстати) читают ваши личные тексты, записки, плакаты и принимают решение о том, сможете ли вы с этим идти по тротуару общего пользования... или нет. "Фантастична свобода слова"? Серьезно? Нас точно не в Таможенный Союз ведут путём хитрых манипуляций?» - задался вопросом Наумович.

В сети поддержали возмущения блогера:

- «У нас все, как в Раше»;

- «Это и есть Украина Порошенко в случае его переизбрания»;

- «Шли в Европу, а пришли в Таежный Союз»;

- «Как же он боится свой народ. Янык нервно курит в стороне»;

- «Седой вор сделал из Украины УССР. П*дло, чтобы он сгорел в аду»;

- «В трусы не заглядывали? Вдруг там плюшевая свинка?»;

- «Чтобы победить Путина, нужно думать как Путин»;

- «Я бы отказался показывать»;

- «Ого! Так они читать умеют ?!»;

- «Раз они так, то берём с собой рулон обоев. С обоями можно везде. А за рубежом уже пишем нужный текст»;

- «Вспомнил старый советский анекдот про мужика с пустым плакатом…».

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, по итогам встречи президента Петра Порошенко с избирателями полиция задержала двух мужчин. По предварительным данным, в мероприятии приняли участие около 25 тыс. человек.

В полиции отметили, что во время поверхностной проверки у одного мужчины изъяли телескопическую палку, после чего доставили в управление полиции. В отношении мужчины начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сообщили в полиции, во время перепалки неизвестный устроил потасовку и пытался вырвать плакат, с которым активист пришел на акцию. Мужчину доставили в управление полиции, где на него составят административные материалы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

«В целом мероприятие прошло без грубых нарушений правопорядка», - говорится в сообщении.

Тысяча правоохранителей продолжают нести службу в центральной части столицы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, во время выступления президента Украины Петра Порошенко на встрече с избирателями возле Михайловского собора в Киеве произошло столкновение между его сторонниками и оппонентами.

На встречу пришли молодые люди с самодельным плакатом «Где отрубленные руки?», намекая на ранее сделанные заявления Порошенко, что коррупционерам надо отрубать руки, которыми они воруют.

К людям с плакатом подошли сторонники Порошенко и начали вырывать плакат, произошло столкновение, плакат порвали. Оппоненты кричали: «Позор!».

Полицейские стали между сторонниками президента и его оппонентами, чтобы остановить конфликт. В это время Порошенко продолжал выступать.