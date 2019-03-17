ОПОРА заподозрила Порошенко в возможной скрытой агитации (фото)

В Белой Церкви от имени Порошенко по жилым домам распространяют карты города с «перспективным планом развития».

Совет регионального развития может использоваться для вероятной скрытой агитации в пользу кандидата в президенты Петра Порошенко.

Об этом сообщает общественная сеть ОПОРА.

По их данным, в Белой Церкви по жилым домам распространяют карты города с «перспективным планом развития» с обозначением объектов, которые будут финансироваться в 2019-2021 годах.

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Набор, который получают белоцерковцы, содержит брошюру с Порошенко, план перспективного развития города с обращением и изображением Белоцерковского городского главы Геннадия Дикого, анкету по обсуждению перспективного плана развития территорий по инициативе президента и конверт с маркировкой «Совета Регионального Развития» и Президента Украины Петра Порошенко.

Сама карта называется «План Перспективного Развития Белой Церкви» 2019-2021 годы (Проект). Отмечается, что данная карта-схема разработана по указу Порошенко от 6 декабря 2018 года.

Также в брошюре содержится обращение к гражданам и городскому главе, в котором он отмечает, что на карте изображены объекты социально-экономического и культурного развития, планируемых к реализации в 2019-2021 годах. Еще раз отмечено, что план разработан по соответствующему указу Порошенко. Далее говорится, что это лишь основная часть всех предложений, а с полным перечнем можно ознакомиться по указанным в листовке адресам. Также говорится о возможности оставлять свои отзывы и предложения.

Среди приоритетных планов развития города, изображенных на карте, в частности – благоустройство населенного пункта – ремонт дорог, освещение, велодорожки реконструкция и ремонт медицинских учреждений, и тому подобное.

В гражданской сети ОПОРА подчеркивают, что подобные материалы от «Совета Регионального Развития» распространяют не только на Киевщине, но и в других городах Украины. В частности – в Винницкой, Закарпатской, Ровенской области.

Координатор наблюдения за выборами ГМ ОПОРА в Киевской области Алексей Репик отмечает: «Учитывая, что председателем Совета регионального развития является действующий Президент Украины Петр Порошенко, который одновременно является и кандидатом на пост Главы государства, массовое распространение вышеуказанных материалов во время избирательной кампании и в период, когда кандидаты активно ведут агитационную деятельность, требует того, чтобы власть более открыто и доступно объясняла гражданам для чего эти материалы распространяются, каковы источники финансирования этих материалов и кто, собственно, их распространяет».

В ГС "ОПОРА" также напомнили, что 25 февраля в Броварах на заседании Совета регионального развития, которое посещал Порошенко, не пустили наблюдателя ОПОРЫ. А ранее, 16 февраля, в Броварах в агитационных палатках кандидата в президенты Петра Порошенко просили заполнить лист «Диалог с президентом» и подписать «Анкету сторонника Петра Порошенко», указав свои персональные данные для контакта.