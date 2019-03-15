В ЦИК пожаловались на большое количество замен членов избирательных комиссий

Так, на сегодняшний день из 7 тыс. 355 зарегистрированных членов ОИК уже 2 тыс. 428 человек досрочно прекратили свои полномочия, из-за чего нивелируются попытки ЦИК научить их и дать алгоритмы действий для облегчения работы.

Центральная избирательная комиссия назвала вопиющим количество замен членов окружных и участковых избирательных комиссий и призвала кандидатов в президенты более ответственно относиться к этому процессу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве.

"Кандидаты более или менее ответственно подошли к формированию избирательных комиссий... Так, ими было подано 7 тыс. 395 кандидатур в состав окружных избирательных комиссий, 40 кандидатур были отозваны, в результате общее количество кандидатур, включенных в ОИК, составляет 7 тыс. 355 человек. Но при этом мы увидели определенные тенденции, которые для ЦИК оказались несколько неприятными", - подчеркнул Радченко.

По его словам, по состоянию на 11.00 15 марта досрочно прекратили полномочия 2 тыс. 428 членов ОИК, что составляет почти треть от их первоначального состава.

"Это много. И это означает, что как кандидаты, так и сами члены ОИК не слишком ответственно подходят к исполнению возложенных на них обязанностей. Ведь количество изменений является вопиющим. Так, председателей ОИК меняли 139 раз в 199 территориальных избирательных округах и более 120 - были заменены секретари комиссий. Это не дает возможность ОИК надлежащим образом исполнять возложенные на них полномочия", - подчеркнул заместитель председателя ЦИК.

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Он также добавил, что по состоянию на 14 марта в состав участковых избирательных комиссий включено 445 тыс. 111 человек, но количество членов комиссий достаточно неравномерно.

"Более 1,5 тыс. участковых избирательных участков образованы с минимальным количеством членов - 9 человек. Если эти участки маленькие, то такое количество членов комиссии справится со своими функциями, но если это средние и крупные избирательные участки, то законодательствопозволяет доукомплектовывать количество членов УИК ", - отметил Радченко.

По его словам, в УИК также происходит большое количество замен их членов.

Как отметила член ЦИК Светлана Кустова, Центризбирком впервые начал программы обучения членов комиссий, организуя различные тренинги и отправляя в ОИК и УИК учебные пособия. "Но, когда происходит такая частая ротация, когда кандидаты так часто меняют членов избирательных комиссий, наши попытки научить их и дать алгоритмы действий для облегчения их работы нивелируются", - подчеркнула она.

По указанным причинам ЦИК призвала кандидатов более ответственно относиться к формированию избирательных участков, чтобы обеспечить качественную организацию избирательного процесса.