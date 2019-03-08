Выборы-2019: баллотироваться на пост президента будут 39 кандидатов (список)

ЦИК отменила регистрацию еще трех кандидатов в президенты.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов на должность президента Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения члены ЦИК приняли во время сегодняшнего заседания.

Рассмотрев заявления кандидатов на пост президента Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова об отказе от баллотирования, Центризбирком отменил их регистрацию и обязал их немедленно вернуть в ЦИК удостоверения кандидатов.

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Таким образом, баллотироваться на должность президента будут 39 кандидатов: Игорь Шевченко (самовыдвиженец), Сергей Каплин (кандидат от Социал-демократической партии), Валентин Наливайченко (кандидат от партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"), Виталий Скоцик (самовыдвиженец), Анатолий Гриценко (кандидат от партии "Гражданская позиция"), Виталий Куприй (самовыдвиженец), Геннадий Балашов (кандидат от партии "5.10"), Ольга Богомолец (самовыдвиженка), Александр Шевченко (кандидат от партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП"), Роман Насиров (самовыдвиженец), Юрий Бойко (самовыдвиженец), Олег Ляшко (кандидат от Радикальной партии), Аркадий Корнацкий (самовыдвиженец), Александр Вилкул (кандидат от партии "Оппозиционный блок - Партия мира и развития"), Юлия Тимошенко (кандидат от партии "ВО "Батькивщина"), Александр Мороз (кандидат от партии "Социалистическая партия Александра Мороза"), Илья Кива (кандидат от Социалистической партии Украины), Руслан Кошулинский (кандидат от партии "ВО "Свобода"), Александр Данилюк (самовыдвиженец), Сергей Тарута (кандидат от партии "Основа"), Владимир Зеленский (кандидат от партии "Слуга народа"), Инна Богословская (самовыдвиженка), Игорь Смешко (самовыдвиженец), Николай Габер (самовыдвиженец), Юрий Деревянко (кандидат от партии "Воля"), Роман Бессмертный (самовыдвиженец), Виктор Бондарь (кандидат от партии "Видродження"), Сергей Носенко (самовыдвиженец), Руслан Ригованов (самовыдвиженец), Виктор Кривенко (кандидат от партии "Народный рух"), Андрей Новак (кандидат от партии "Патриот"), Василий Журавлев (кандидат от партии "Стабильность"), Юрий Тимошенко (самовыдвиженец), Петр Порошенко (самовыдвиженец), Юрий Кармазин (самовыдвиженец), Юлия Литвиненко (самовыдвиженка), Александр Ващенко (самовыдвиженец), Владимир Петров (самовыдвиженец) и Александр Соловьев ("Умная сила").

Как сообщал УНИАН, 5 марта ЦИК отменила регистрацию кандидата в президенты Андрея Садового, а 7 марта - Сергея Кривоноса.