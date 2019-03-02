За сутки полиция открыла пять уголовных производств, связанных с выборами

По данным Нацполиции, правоохранители расследуют 112 уголовных производств, из которых 59 связаны с проведением предвыборной кампании, а еще 53 - с нарушением избирательного законодательства.

Следователи Национальной полиции Украины в течение суток внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию о пяти событиях, связанных с избирательным процессом, которые содержат признаки уголовных преступлений.

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Как говорится в сообщении на сайте Национальной полиции, два уголовных производства были открыты по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, еще по одному уголовному производству открыто по ч.4 ст.160 (подкуп избирателей), ч.4 ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации, агитации относительно всеукраинского или местного референдума) и по ч.1 ст.157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдается) УК Украины.

Отмечается, что всего с начала избирательной кампании полицией зарегистрировано 2271 заявление и сообщение о нарушениях в сфере избирательного права. Больше всего таких сообщений правоохранители получили в Киеве (260), Днепропетровской (230) и Киевской области (136).

По данным Нацполиции, правоохранители расследуют 112 уголовных производств, из которых 59 связаны с проведением предвыборной кампании, а еще 53 - с нарушением избирательного законодательства. Кроме того, полицейские составили 467 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с выборами.