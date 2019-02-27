Зеленский во втором туре выборов побеждает всех других кандидатов - опрос

В паре с Гриценко Зеленский побеждает с результатом 33,1% против 26,9%, в паре с Тимошенко - с результатом 34,2% против 22,1%, в паре с Порошенко - с результатом 38,1% против 20,5 %.

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский в случае выхода во второй тур на выборах президента Украины победит всех остальных кандидатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно из результатов опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко с 16 до 23 февраля 2019 года.

Отмечается, что респондентам предложили 6 различных ситуаций второго тура президентских выборов.

Так, в паре Анатолий Гриценко - Петр Порошенко больше голосов набирает Гриценко (27,7% всех респондентов против 20,1% у Порошенко, 34,3% не голосовали бы в таком случае, а 17,9% - затруднились ответить). В паре Гриценко - Юлия Тимошенко побеждает Гриценко (27,6% против 23,1%, 31,7% - не голосовали бы, 17,6% - затруднились ответить).

В паре Гриценко - Владимир Зеленский побеждает последний (33,1% против 26,9%, 24,4% - не голосовали бы, 15,6% - затруднились ответить).

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В паре Тимошенко - Порошенко побеждает Тимошенко (26,1% против 21,6%, 36,7% - не голосовали бы, 15,6% - затруднились ответить). В паре Тимошенко - Зеленский последний побеждает (34,2% против 22,1%, 26,9% - не голосовали бы, 16,8% - затруднились ответить).

В паре Порошенко - Зеленский последний побеждает с результатом 38,1% против 20,5%, 25,4% - не голосовали бы, 16% - затруднились ответить.

Кроме того, по результатам опроса, 50,9% украинцев считают, что "демократическая оппозиция нынешней власти должна выдвинуть единого кандидата на президентские выборы". Претендентами на место такого кандидата 23% респондентов выбрали Гриценко, а 14,5% Андрея Садового, 2,2% - Романа Бессмертного, 1,9% - Дмитрия Добродомова, 0,8% - Дмитрия Гнапа, 37,7% - не определились, а 19,9% - выбрали бы другого кандидата.

Согласно результатам исследования, если кандидаты в президенты Садовый и Гриценко объединятся, то последнего в качестве единого кандидата будут готовы поддержать 15,6%.

Опрос провели Центр "Социальный мониторинг" и Украинский институт социальных исследований им. Яременко с 16 до 23 февраля 2019 года среди 2047 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, статистическая погрешность 2,2%.