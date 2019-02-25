В Мариуполе сломали палатку агитаторов Порошенко (видео)

Одного из нападавших оперативно задержала полиция.

В Мариуполе трое мужчин совершили нападение на агитационную палатку кандидата на пост Президента Петра Порошенко.

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Как сообщает в Facebook представительница БПП Мария Магдалинова, инцидент произошел в Кальмиусском районе города. Одного из нападавших оперативно задержала полиция.

«При попытке вызвать полицию, нарушитель пытался вырвать телефон одного из волонтеров. К счастью, никто не пострадал, но палатка и стол уничтожены нападавшими», - говорится в сообщении.

На видео, которое обнародовала Магдалинова, можно видеть нападающего. Оператор пытается задать ему вопрос, однако слышит в ответ ругань.

Отмечается также, что неделю назад в Мариуполе неизвестные ножом повредили две агитационные палатки.

Ранее в Одессе после "дебатов" с агитаторами неизвестный попытался разрушить палатку кандидата в президенты.