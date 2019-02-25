"Результат никого не интересует": Тука заявил о подготовке "некоторыми кандидатами" массовых протестов

По словам чиновника, некоторые кандидаты в президенты на случай проигрыша готовятся после объявления результатов к массовым акциям неповиновения на местах.

Некоторые кандидаты в президенты, которые имеют опасения не выйти победителем выборов, готовятся к организации массовых акций неповиновения. Читайте такжеГриценко против ЦИК: суд признал действия Центризбиркома незаконными Об этом в эфире "Прямого" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. "В чем я лично вижу опасность, и, по некоторым данным, такая информация уже присутствует в спецслужбах? Я не буду сейчас конкретизировать, чтобы не нарушать законодательство. Некоторые кандидаты в президенты, имея определенные опасения не выйти победителем гонок, сейчас уже готовятся на местах к организации массовых акций неповиновения после объявления результатов выборов. И результат сам по себе абсолютно никого не интересует", - рассказал Тука.

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