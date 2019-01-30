Вмешательство РФ в избирательный процесс в Украине уже началось – МинВОТ

В МинВОТ отметили, что в последнее время значительно усилилось присутствие пророссийских политических сил на информационных каналах украинского государства.

Вмешательство Российской Федерации в избирательный процесс в Украине уже происходит.

Об этом в комментарии "Прямому" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

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"Вмешательство не то, что будет, оно уже идет. Вы отметили целый ряд составляющих этого сложного процесса. Это и кибербезопасность, и информационное пространство, политические и технологические манипуляции. Поэтому здесь давать какой-то один конкретный совет - это совсем не отвечает тем вызовам, которые стоят сейчас перед нами. С моей точки зрения, мы несколько уменьшаем угрозу, когда пытаемся ее свести исключительно к несанкционированному вмешательству со стороны российских спецслужб в работу компьютерных центров ЦИК. Это не соответствует действительности. Ведь Россия будет работать и уже работает на политическом и информационном пространстве", - сказал Тука.

Он отметил, что в последнее время значительно усилилось присутствие пророссийских политических сил на информационных каналах украинского государства.

"Новое политическое формирование, которое начал кум Путина, набирает обороты. Вчера состоялся съезд, на котором 5-7 мультимиллионеров докладывали своим потенциальным избирателям, как им сложно жить на минимальную заработную плату. И все это происходит понятно под патронатом, руководством и в русле главы Кремля. Поэтому какого-то одного рецепта по конкретным действиям, его просто существовать не может", - добавил Тука.