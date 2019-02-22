Полиция открыла 77 производств по фактам нарушений избирательного законодательства

С начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1741 сообщение, связанное с избирательным процессом.

Полиция с начала избирательной кампании по фактам нарушений избирательного законодательства открыла 77 уголовных производств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД, об этом сегодня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его данным, с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1741 сообщение, связанное с избирательным процессом.

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В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1102, подкупом избирателей - 130, повреждением имущества - 30 и хулиганством - 27.

В целом по указанным фактам открыто 77 уголовных производств.

Вместе с тем Аваков подчеркнул, что, несмотря на атаки и дискредитацию, полиция продолжит бороться с нарушением избирательного законодательства.

«Кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах. Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем. Будем неукоснительно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона», - сказал Аваков.