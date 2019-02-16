В Черновцах международные эксперты обсудили влияние и угрозу манипуляций на выборах в Украине

Манипулирование избирателями и его вредное влияние на общество – проблема не только Украины, но и других государств постсоветского пространства, убеждены эксперты.

В Черновцах сегодня утром началась международная конференция «Электоральные процессы в посттоталитарных странах как цивилизационный выбор: QUO VADIS?», в которой принимают участие 40 политологов, историков и аналитиков из Украины, Румынии, Молдовы и Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось сегодня в 11.00 в Зеленом зале Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

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Целью мероприятия организаторы обозначили выявление общей характеристики электоральных процессов в странах постсоветского пространства и все препятствия и угрозы реализации гражданского общества.

Участников конференции от имени местной областной власти поздравил заместитель председателя Черновицкой областной государственной администрации Игорь Богатирець, который отметил важность и актуальность темы мероприятия.

«Украина вступила в предвыборную фазу. Это – чрезвычайно важный для нашего государства год, ведь существуют разнообразные препятствия. Скажем, болезнь выборов последних лет – кибервмешательство со стороны нашего северного соседа. Однако Украина уже поднимается в рейтинге честности и прозрачности, хотя к европейским стандартам нам остается еще длительный путь. Поэтому хочется верить в то, что предстоящие выборы пройдут честно, а украинский народ сможет избрать достойных кандидатов, которые будут способны выполнить все потребности общества», - сказал чиновник.

Манипулирование избирателями и его вредное влияние на общество – проблема не только Украины, но и других государств постсоветского пространства, считает декан факультета словесности Государственного университета Молдовы имени А. Руссо Лилия Тринка. Ученый утверждает, что политические процессы Украины и Молдовы, которая сейчас тоже готовится к парламентским выборам, являются идентичными.

«Даже в самых демократических странах, стоит признать, выборы – это соревнование денежных мешков. А предвыборный период – это просто грязная информационная кампания с высоким уровнем лжи и фальши. Поэтому у меня есть понимание, что наша задача – способствовать развитию электоральной культуры населения, значительную долю которого составляет молодежь. Скажем, в нашем университете ради этого открыли юридическую клинику. Этот центр, созданный для того, чтобы объяснять студентам, что такое электоральные процессы, кого мы и зачем будем выбирать на выборах. Это не политическая агитация. Это – информирование молодежи о политических процессах, их влияние и последствия. Ведь нам необходимо воспитывать в гражданах электоральную культуру, потому, не будем этого скрывать, у нас она еще страдает», - сказала она.

Президент-основатель Ассоциации геополитики «Ион Коня», директор журнала «Геополитика» Василе Симиляну (Румыния) в своем выступлении рассказал о модели влияния на геополитические явления и события в мире в виде условной пирамиды.

«На верхушке этой фигуры находится США, на втором месте мы видим Российскую Федерацию, Китай и Европейский союз. Где-то ниже – Румыния, Украина и другие государства. На примере этой фигуры мы можем наблюдать, как электоральные кампании в Украине и Молдове будут находиться под давлением других стран. Вероятно победят те, которые имеют хороший менеджмент и умело оперируют информацией. Безусловно, будет предостаточно манипуляций и fake news», - сообщил Симиляну.

Он также заявил об отсутствии в предвыборных программах украинских и молдавских политиков упоминаний о проектах стран и стратегии безопасности этих государств.

«Возможно, в своих программах они немного касаются этой темы, но очень тенденциозно. То есть, мы имеем государство. Но что мы сделаем, когда победим на этих выборах – неизвестно», - добавил ученый.

Политолог и председатель организации «Black Sea House Assotiations» Дорин Попеску рассказал о румынском опыте евроинтеграции. Он сказал, что несмотря на коммунистическое прошлое, Украина, Молдова и Румыния всегда демонстрировали собственную европейскую идентичность.

«Мы уже 30-й год строим новую политическую систему после революции 1989 года и свержения коммунизма. Однако мы до сих пор далеки от идеала, хотя являемся частью самого престижного политического проекта – ЕС. Однако я и сейчас не могу четко и уверенно сказать, что мы можем представить конкретные и правильные уроки нашим украинским соседям. Дело в том, что ни одна теоретическая модель не может быть применена в отношении другого государства без соответствующего процесса адаптации», - рассказал политолог.

Международную конференцию организовали и проводят общественная организация «Центр регионального сотрудничества «Диалог», Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Союз украинцев Молдовы «Заповит», общественная организация «Центр политических нарративов демократии», Черновицкая областная общественная организация «Институт Бессарабии» и Ивано-Франковская академия Иоанна Златоуста.