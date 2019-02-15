Кандидаты в президенты о Супрун: Ляшко и Вилкул обвиняют в "геноциде", а Садовый говорит, что она не берет взяток

Участники предвыборной гонки критикуют медицинскую реформу.

Пятеро кандидатов в президенты Украины в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" высказали свое мнение об и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун и медицинской реформы, которую он вводит.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, соратник которого инициировал суд по увольнению Супрун, считает, что ее незаконно назначили на должность за ее якобы двойное гражданство. Также Ляшко раскритиковал медицинскую реформу, назвав ее "геноцидом".

"Под предлогом медицинской реформы закрывают ФАПы, закрывают больницы, нет государственного контроля за ценами на лекарства, вследствие чего каждый второй украинец не может купить лекарства и не лечится", – сказал кандидат.

"Я не хочу, чтобы она проводила ту политику, которая лишает украинцев возможности лечиться и получать медицину", – добавил Олег Ляшко.

Кандидат в президент от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул также обвиняет Супрун в "геноциде украинского народа". Вилкул считает, что именно при Ульяне Супрун в Украину вернулись эпидемии таких болезней как корь. Также кандидат закидывает ей самый низкий уровень детской вакцинации.

Вилкул критикует медицинскую реформу, заявляя, что она предусматривает закрытие больниц и введение платной медицины. Кроме того, он утверждает, что иностранцы воруют деньги на закупках лекарств для украинцев. Также он недоволен качеством лекарств, которые поставляются в Украину.

"Ульяна Супрун – это геноцид украинского народа. Ее нужно не только выгнать с должности, но и сделать так, чтобы она не успела убежать и понесла ответственность за весь этот геноцид и социальные эксперименты, которые она делает", – заявил Вилкул.

Мэр Львова и кандидат в президенты от ВО "Самопоміч" Андрей Садовый уверен, что

Отставкой Супрун пытаются отвлечь людей от реальных проблем – Садовый

ситуация с отставкой Супрун – это политическая игра, которая имеет целью отвлечь внимание людей от реальных проблем.

"Я считаю, что все это большая политическая игра, чтобы отвлекать людей от реального состояния. Одной рукой ее снимают [с должности], а другой рукой ее возвращают. То есть, это просто обман, крупное мошенничество. И это мошенничество нужно пресекать", – сказал Садовый.

При этом кандидат уверен, что Супрун – не взяточница: "В Украине трудно что-то скрыть. О министре люди расскажут правду. Я много слышал разного, но я не знаю ни одного случая, чтобы Супрун брала какие-то взятки".

Кандидат в президенты от партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что вопросы здравоохранения – это не вопросы Супрун. По его мнению, должна быть соответствующая государственная политика.

"Нам нужно Министерство здравоохранения и политика здравоохранения, а не "министерство лечения болезней". И я считаю, что президент, который имеет рычаги влияния, должен одно из первых заседаний провести именно по разработке политической стратегии охраны здоровья", – заявил Гриценко.

Еще один кандидат Виталий Скоцик убежден, что на президенте лежит политическая ответственность за состояние здоровья и безопасность украинцев. Кандидат утверждает, что за годы президентства Петра Порошенко численность населения Украины уменьшилась почти на миллион человек. Скоцик называет это "геноцидом украинского народа".

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Напомним, 5 февраля Ульяне Супрун временно запретили выполнять обязанности министра здравоохранения. Запрет наложен в рамках иска народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и будет действовать до окончательного решения суда. В то же время в соцсетях появился хэштег "ПідтримуюСупрун".

Впоследствии в суде пояснили, что приняли такое решение в связи с тем, что она "слишком долго была исполняющим обязанности", а также имеет два гражданства - украинское и американское, что запрещено законом. Кабинет министров Украины подал апелляцию на это решение.

12 февраля "Центр противодействия коррупции" сообщил, что пояснительную записку к проекту постановления народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука относительно присвоения Ульяной Супрун полномочий министра писали на компьютере доверенного лица олигарха Рината Ахметова, народного депутата Александра Долженкова. Сам Мосийчук подобные обвинения эмоционально опровергает. В комментариях под заметкой главы правления ЦПК Виталия Шабунина тот обвинил его во лжи и фальсификации, заявив, что пояснительную записку готовила его помощница Татьяна Кавепещенко.

14 февраля судья Окружного административного суда решил отменить решение, принятое несколько дней назад – на время судебного рассмотрения основного дела по иску нардепа Игоря Мосийчука Ульяна Супрун сможет работать как исполняющий обязанности министра.