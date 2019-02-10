Ляшко обвинил штаб Порошенко в подготовке «грязных провокаций» против себя

Кандидат потребовал от действующего президента «прекратить раскалывать общество и дискредитировать избирательный процесс».

Предвыборный штаб Петра Порошенко готовит провокации на встречах кандидата в президенты Олега Ляшко с людьми. Об этом сам Олег Ляшко заявил в Facebook.

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«Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми. Эту мерзость делает штаб Порошенко. Ответственные исполнители - Березенко, Кононенко и Ковальчук. За украденные у украинцев деньги они организуют массовый подкуп избирателей и грязные провокации против оппонентов Порошенко. Для провокаций нанимают ветеранов АТО и так называемых активистов», - указал кандидат.

Ляшко потребовал от действующего президента «прекратить раскалывать общество и дискредитировать избирательный процесс».

Он также обратился ко всем демократическим кандидатам с призывом объединить усилия против насилия на выборах и фальсификаций, которые организует штаб Порошенко».

«Ответственность за пострадавших в результате провокаций граждан полностью ложится на Порошенко и его кровавых сатрапов Березенка, Кононенко, Ковальчука. Поэтому они вместе со своим патроном после выборов обязательно будут отвечать перед судом за свои преступления против граждан», - подытожил Ляшко.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что избирательные штабы кандидатов в президенты Украины организуют провокации против конкурентов, нагнетая ненависть в обществе.