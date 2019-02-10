Аваков: штабы политиков посылают друг на друга боевиков с зеленкой и нагнетают ненависть в обществе

В течение лишь одного дня правоохранители изъяли зеленку у разнообразных активистов в четырех городах Украины.

Избирательные штабы кандидатов в президенты Украины организовывают против конкурентов провокации, нагнетая ненависть в обществе, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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По его словам, в течение лишь одного дня правоохранители изъяли зеленку у разнообразных активистов в четырех городах Украины.

«Кривой рог - на подходе к митингу одного из кандидатов остановили гражданина с 10 (вдумайтесь!) литрами зеленки. Литрами!! В 4 городах в течении одного дня изымали зеленку у разного рода активистов… С ума посходили совсем?», - отметил министр.

«Мне позвонил один товарищ – это говорит беспредел, почему полиция выводит с митинга кандидата Х. людей? Они же просто стоят и не нападают пока ни на кого.. Возмущется. А то что в карманах у «просто стоящих» порученцев одного штаба против другого – финка и кастет с петардой, газ черемуха и флаконы с зеленкой – посреди собрания тысячи людей - ничего?», - продолжил Аваков.

Глава МВД допускает, что если сегодня активисты обливают оппонентов зеленкой, то завтра в руках одного из них вполне может оказаться кислота.

«Это работа штабов такая? Разматывать донельзя спираль ненависти в обществе.?.. Нет это не решить ни законами, ни полицией – остановить этот кураж взаимного неуважения и ненависти можно только совестью и ответственностью. Подумайте же, наконец, о стране, а не полит карьере сеья любимого.

Штабы политиков!? Ведь это вы, называющие себя честными и прекрасными – посылаете боевиков друг на друга, платите за это грязные деньги.. А при свете дня - ведь в итоге мы встречаемся с респектабельными, уважаемыми людьми из политических штабов, которые дают команды и нанимают людей делать низости!», - заявил министр.

Аваков призвал штабы кандидатов прекратить организацию провокаций и вернуться к честной конкуренции.

«Это не политика, и не избирательная компания - это бл*дство. Так мы не получим адекватную власть, - мы получим власть бл*дскую, на новом витке ненависти, не способную к созиданию, а способную только к ненависти. Стоит остановится. Компания только начинается, господа политики. 50 дней до выборов», - заключил он.

Накануне сообщалось, что в Киеве возле отделения полицейские применили силу против активистов, задержав около 40 человек.

Ранее на Контрактовой площади во время встречи кандидата в президенты от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с избирателями, задержали членов националистической организации «С14», которые пришли на встречу с плакатами «Кто заказал Катю Гандзюк?». Всех активистов доставили в Подольское районное отделение полиции. Позже всех задержанных отпустили.